Россияне бросились скупать корсеты для осанки и омега-3 для детей перед началом учебного года

Спрос на товары для здоровья детей и поддержания иммунитета вырос на 24% перед началом учебного года. К таким выводам пришла сеть профессиональных аптек «ТвояАптека.рф», и аптеки-партнёры «Социальная аптека», «Семейная аптека», «Госаптека», «Айболит» и др., проанализировав покупательский спрос накануне нового учебного года. Данные внутренней статистики продаж за период с мая по август 2026 года оказались в распоряжении Life.ru.

По данным аналитического отдела сети, спрос на средства гигиены и ухода для детей увеличился на 18%. Чаще всего покупатели выбирали препараты для поддержания иммунитета, улучшения пищеварения, антисептики и детские средства для ухода за кожей.

Продажи товаров для зрения выросли на 11%. Наибольшей популярностью пользовались витаминные комплексы для поддержки зрения и увлажняющие капли для глаз, а также салфетки и комплексы с лютеином, зеаксантином, омега-3.

На 22% увеличился спрос на ортопедические изделия для профилактики нарушений осанки. В эту категорию вошли корректоры осанки и корсеты. Иммуномодулирующие препараты и витаминно–минеральные комплексы стали покупать на 40% чаще (в комплексе) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи антигистаминных и противоаллергических средств выросли на 27%, что может быть связано с сезонными аллергическими реакциями и подготовкой к смене климата во время поездок к месту учёбы.

«Мы видим устойчивую тенденцию: родители заранее заботятся о здоровье детей перед началом учебного года. Это отражается не только на ассортименте, но и на структуре покупок: растёт средний чек, а покупатели чаще выбирают комплексные решения», — отмечает Екатерина Кошкина, директор по маркетингу сети аптек «ТвояАптека.рф» и аптек-партнёров «Социальная Аптека», «Семейная Аптека», «Госаптека», «Айболит» и др.

По наблюдениям аптечной сети, часть покупателей формирует запас необходимых товаров и препаратов ещё до начала сентября. Это позволяет заранее приобрести востребованные позиции и подготовиться к началу учебного сезона без спешки.

С 1 сентября российским школьникам официально запретят пользоваться смартфонами на уроках. Этот запрет не пройдёт незаметно для поколения альфа, воспитанного гаджетами. Детский нейропсихолог, клинический психолог, педагог Кира Макарова объяснила Life.ru, как на нововведения будут реагировать учащиеся разных возрастов.