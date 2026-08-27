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Регион
27 августа, 15:43

Захарова напомнила Зеленскому о его собственном указе после слов о переговорах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречие между заявлениями о готовности Владимира Зеленского к мирным переговорам и действующим на Украине решением о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поводом стало коммюнике «коалиции желающих» по итогам встречи 24 августа. Его участники положительно оценили готовность Зеленского к «содержательным мирным переговорам».

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«Это на фоне действующего указа того же самого Зеленского. Это указ 679 от 30 сентября ещё 2022 года, в котором он запретил вести переговоры с руководством России. Как у нас говорят, не знаю, к чему он готовился, но готов», — сказала Захарова на брифинге.

Указ №679 Зеленский подписал 30 сентября 2022 года. Документ ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором была констатирована невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Встреча «коалиции желающих» прошла 24 августа в гибридном формате. Из трёх европейских сопредседателей британский премьер Энди Бёрнем находился в Киеве лично, а президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц участвовали дистанционно.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский утверждал, будто указ 2022 года не запрещает лично ему вести переговоры с Путиным. Тогда он заявил, что ограничение якобы касалось других представителей украинской власти.

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Марина Фещенко
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