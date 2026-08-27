Суд Финляндии вернул дело Eagle S о повреждении подводных кабелей

Апелляционный суд Хельсинки отменил решение нижестоящей инстанции по делу танкера Eagle S, связанное с повреждением подводных кабелей в Финском заливе. Дело возвращено в окружной суд для рассмотрения, сообщает Yle.

Ранее суд первой инстанции оставил обвинения против капитана и двух членов экипажа без рассмотрения, посчитав, что финские суды не обладают необходимой юрисдикцией. Морякам предъявляли обвинения, в частности, в тяжком причинении ущерба и вмешательстве в работу телекоммуникаций.

Апелляционный суд пришёл к противоположному выводу. По его оценке, предполагаемые преступления могут считаться совершёнными в Финляндии, поскольку именно там проявились их последствия. Поэтому ответственность членов экипажа может оцениваться по финскому уголовному законодательству.

Суд также решил, что ключевые обстоятельства дела не подпадают под понятие морской аварии в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Следовательно, положения конвенции не ограничивают уголовную юрисдикцию Финляндии в этом случае.

Решение апелляционной инстанции пока не вступило в законную силу. Его можно попытаться обжаловать в Верховном суде Финляндии, если тот предоставит разрешение на рассмотрение жалобы.

Инцидент произошёл 25 декабря 2024 года. По версии обвинения, якорь Eagle S волочился по дну Финского залива около 90 километров и повредил пять подводных кабелей. Обвиняемые отрицали умышленное причинение ущерба и настаивали, что произошедшее было случайностью.

Ранее Life.ru рассказывал, что прокуратура Финляндии предъявила обвинения экипажу Eagle S в связи с повреждением кабелей. Тогда защита также оспаривала право Финляндии рассматривать дело, поскольку повреждения произошли за пределами территориальных вод страны.