Авербух назвал сотрудничество Петросян с Гончаренко непростым

Илья Авербух считает сотрудничество Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко оптимальным решением в нынешней ситуации, хотя лёгкой совместная работа не будет. Своим мнением серебряный призёр Олимпиады-2002 поделился с «Спорт-Экспрессом».

«Пожелаем Аделии и Инне удачи в сотрудничестве — оно точно будет непростым», — сказал Авербух.

По его словам, Гончаренко — сильный специалист, который около пяти лет не работал с фигуристами топ-уровня, ограничиваясь консультациями. Теперь возвращение к полноценной работе может стать профессиональным вызовом и для самого тренера.

Особое значение Авербух придаёт состоянию 19-летней Петросян. Он считает, что спортсменке необходимо пройти непростой период взросления и разобраться с возникающими перед ней вопросами. При этом фигуристка, по его оценке, сохраняет высокий потенциал и остаётся одним из лидеров российской команды.

Петросян начала готовиться с Гончаренко к контрольным прокатам сборной. При этом в Федерации фигурного катания на коньках России подчёркивали, что формального перехода не произошло: спортсменка продолжает представлять МАФК, отделение «Хрустальный».

20 июля Петросян объявила об уходе из штаба Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. В феврале она заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026, а ранее трижды становилась чемпионкой России.

Ранее Life.ru рассказывал, что Петросян начала подготовку к новому сезону вместе с Инной Гончаренко. Контрольные прокаты сборной России намечены на 19–20 сентября в Москве.