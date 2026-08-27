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27 августа, 17:43

ПВО России за день сбила 39 украинских беспилотников

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Российские средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Республикой Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Этой же ночью российская ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над 14 регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями. Днём ранее системы ПВО сбили ещё 51 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.

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Наталья Демьянова
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