ПВО России за день сбила 39 украинских беспилотников

Российские средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Республикой Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.