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27 августа, 18:06

Число пострадавших при наезде авто на людей на юго-западе Москвы выросло до 8

Обложка © Telegram /SHOT

Обложка © Telegram /SHOT

Число пострадавших в жёстком ДТП на улице Каховка в Москве выросло до восьми человек. Об этом сообщает корреспондент SHOT с места аварии.

Одного участника столкновения уже увезли на скорой. Ещё одного водителя врачи осматривают прямо в машине медиков.

На месте ДТП разбросаны детали автомобилей, детские игрушки и разбитый самокат. Также на асфальте заметны следы крови.

Ранее в СМИ писали, что водитель, устроивший ДТП, сбежал с места аварии, но полицейские опровергли эту версию.

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Напомним, что авария произошла на улице Каховка возле торгового центра Prime Plaza. Mercedes столкнулся с Haval, после чего врезался в столб и вылетел на тротуар, где находились люди. Тогда сообщалось минимум о шести пострадавших, четверых из них предварительно сбил автомобиль.

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Юлия Сафиулина
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