Восемь россиян эвакуируются сами из зоны бедствия в Непале

Восемь россиян, которым удалось благополучно выбраться из зоны мощного паводка в Непале, направились в Катманду. Группа самостоятельно эвакуируется на частном автотранспорте, сообщило посольство РФ.

Ранее россияне находились в Дхунче — административном центре пострадавшего от стихии района Расува. После паводка им удалось перебраться в удалённый от рек населённый пункт.

Утром 28 августа группа решила самостоятельно отправиться в непальскую столицу. В посольстве ожидают, что в ближайшее время россияне прибудут в Катманду.

При этом судьба другой группы соотечественников пока остаётся неизвестной. Восемь граждан России, которые также находились в зоне бедствия, по-прежнему не вышли на связь. Новых сведений о них от непальских властей российские дипломаты пока не получили.

Поисково-спасательные работы после разрушительного наводнения продолжаются. Стихия затронула север Непала у границы с Тибетом, разрушив дороги, мосты и населённые пункты. Число погибших при наводнении достигло 469 человек.

Ранее Life.ru сообщал, что посольство России проверяет информацию о восьми россиянах, пропавших после разрушительного наводнения в Непале. Дипломаты взаимодействуют с местными властями и спасательными службами.