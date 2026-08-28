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Регион
28 августа, 08:40

Лавров призвал отказаться от понятия «постсоветское пространство»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Понятие «постсоветское пространство» устарело и больше не подходит для современной политики. Вместо него корректнее использовать нейтральный термин «ближнее зарубежье», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

«Я думаю, оно давно ушло в историю, как и многие другие объединения, бывшие империями. Советский Союз, наверное, был империей, как и Российская империя. Границы даже были больше в некоторых частях нашей территории. Но «пост-» — это всегда что-то позади», — объяснил глава российского МИД.

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По словам Лаврова, советский период необходимо помнить и изучать, в том числе для сохранения исторических традиций и духовных ценностей. Однако использовать отсылку к нему для обозначения современных отношений России с соседними государствами министр считает неправильным.

«Ближнее зарубежье», по мнению главы МИД, лишено подобной историко-политической окраски.

«Оно не советское, не имперское, не демократическое», — подчеркнул Лавров.

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Также министр обратил внимание, что мировая система сейчас переживает процесс трансформации, уходя от однополярной модели. Эти фундаментальные изменения, по оценке главы МИД, растянутся на целую эпоху.

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Александра Вишнякова
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