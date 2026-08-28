Школа съедает почти ползарплаты: Кому в России легче всего собрать ребёнка к 1 сентября

Собрать одного ребёнка в школу в августе 2026 года в среднем стоит 23 560 рублей — на 44% больше, чем пять лет назад. При этом легче всего такие траты переносят семьи работников финансовой и страховой сферы, а тяжелее всего — сотрудники образования, следует из исследования медиахолдинга «Просто.», которым с Life.ru поделилась аналитик Маргарита Гвоздева.

В расчёт вошли базовые канцтовары, школьная форма, рюкзак, спортивный костюм, кроссовки и туфли. Верхнюю одежду и сезонные покупки не учитывали. В 2021 году аналогичный набор обходился в 16 229 рублей.

У работников финансов и страхования школьные покупки сейчас составляют около 21% медианной зарплаты против 31% пять лет назад. В добывающей отрасли показатель снизился с 34% до 22%, а в строительстве — с 45% до 26%. Последняя сфера показала самый заметный рост зарплат за пять лет — на 150,6%.

Сложнее всего приходится работникам образования: подготовка одного ребёнка к школе обходится примерно в 45% месячного заработка. В 2021 году показатель достигал 69%. У сотрудников гостиниц и общепита на школьный набор уходит около 42% зарплаты против 68% пять лет назад.

«Получается почти парадоксальная ситуация: педагоги, которые ежедневно готовят чужих детей к школе, сами тяжелее других собирают в школу собственных», — отметила Гвоздева.

Сильный разрыв сохраняется и между регионами. Минимальную нагрузку исследователи зафиксировали в Москве — 8,6% скорректированной на покупательную способность зарплаты, Магаданской области — 9% и Камчатском крае — 10,3%. В Санкт-Петербурге показатель составил 15,9%.

На другом конце рейтинга оказался Северный Кавказ. В Дагестане подготовка школьника оценивается в 48% зарплаты одного родителя, в Ингушетии — 45,5%, Северной Осетии — 44,6%, Чечне — 44,1%, Карачаево-Черкесии — 43,9%. В Ивановской области показатель достигает 39%.

Эксперты советуют не откладывать покупки на конец августа. На фоне ажиотажного спроса отдельные школьные товары перед 1 сентября могут заметно дорожать, поэтому семьям с несколькими детьми особенно выгодно приобретать форму, обувь, рюкзаки и канцтовары заранее.

Ранее Life.ru подсчитал, что минимальные сборы ребёнка в школу в 2026 году могут обойтись примерно в 30 тысяч рублей. В эту сумму вошли форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцтовары, при этом итоговые расходы заметно зависят от выбранных брендов и региона.

При этом в крупных торговых сетях базовый набор первоклассника можно собрать значительно дешевле: по данным АКОРТ, минимальная школьная корзина стоит около 5,7–6,2 тысячи рублей. За два года такой комплект даже немного подешевел.