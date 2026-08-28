Зарплата в цифре: Две трети россиян готовы получать деньги в цифровых рублях

Более половины россиян готовы попробовать цифровой рубль после его масштабного запуска. Согласно опросу ВТБ, 62% респондентов заинтересованы в операциях с новой формой денег, причём часть граждан готова открыть цифровой счёт сразу, передаёт РБК.

Цифровой рубль планируют использовать прежде всего для повседневных платежей, а также расчётов с государством. Россияне также видят в нём возможность получать государственные выплаты и переводить деньги друг другу.

Среди главных преимуществ новой формы денег участники опроса назвали возможное снижение комиссий за переводы и платежи. Кроме того, респонденты обратили внимание на то, что цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России, а управлять ими можно будет через приложения разных банков.

Интерес россиян вызывают и смарт-контракты — сделки, которые исполняются автоматически при наступлении заданных условий. При этом 66% опрошенных заявили о готовности получать зарплату в цифровых рублях, однако большинство из них ожидают за это дополнительные бонусы или выгоды.

Цифровой рубль представляет собой новую форму российской валюты и не заменяет наличные или безналичные рубли. С 1 сентября 2026 года ожидается дальнейшее расширение возможностей его использования, в том числе через мобильные приложения банков.

С 1 сентября 2026 года операции с цифровым рублём для граждан будут бесплатными, заявила представитель ЦБ Алла Бакина. Комиссии не будут взиматься за платежи и переводы. Для бизнеса также установят минимальные тарифы, которые будут значительно ниже стоимости обычных банковских операций. Открыть кошелёк цифрового рубля можно будет через приложения крупнейших банков. Опция появится прямо на главной странице банковского приложения. В тот же день принимать оплату цифровыми рублями должны будут торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей.