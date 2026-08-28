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28 августа, 09:24

При сходе селя в Тибете погибли пять человек, ещё 558 числятся пропавшими

Обложка © ТАСС / ЕРА /NARENDRA SHRESTHA

Обложка © ТАСС / ЕРА /NARENDRA SHRESTHA

Пять человек погибли, ещё 558 числятся пропавшими без вести после схода селя в Тибетском автономном районе Китая. Спасатели продолжают поисковую операцию, сообщает CCTV.

По данным местных властей на 15:00 по местному времени 28 августа (10:00 мск), тела пяти погибших уже обнаружены на месте происшествия. Сведения о 558 пропавших пока остаются предварительными. Спасатели продолжают обследовать пострадавшую территорию и искать людей, связь с которыми была потеряна после схода селя.

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Напомним, 26 августа мощный селевой поток сошёл в районе КПП Гьиронг на границе Китая и Непала. После стихии сотни людей числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают поиски. По данным российского посольства в КНР, в Тибете без вести пропали двое россиян, ещё местонахождение троих соотечественников пока устанавливается. Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за трагических последствий. Российский лидер выразил поддержку семьям погибших и пострадавшим, пожелав им скорейшего выздоровления.

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Анастасия Никонорова
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