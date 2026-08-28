При сходе селя в Тибете погибли пять человек, ещё 558 числятся пропавшими

Пять человек погибли, ещё 558 числятся пропавшими без вести после схода селя в Тибетском автономном районе Китая. Спасатели продолжают поисковую операцию, сообщает CCTV .

По данным местных властей на 15:00 по местному времени 28 августа (10:00 мск), тела пяти погибших уже обнаружены на месте происшествия. Сведения о 558 пропавших пока остаются предварительными. Спасатели продолжают обследовать пострадавшую территорию и искать людей, связь с которыми была потеряна после схода селя.