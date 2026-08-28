Урсула фон дер Ляйен проведёт миграционное совещание в бывшем «Дворце колоний»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала после того, как стало известно о месте проведения предстоящего совещания по вопросам миграции. 4 сентября она планирует собрать 26 еврокомиссаров в «Африканском дворце» (ранее известном как «Дворец колоний»), расположенном в бельгийском городе Тюрвюрен.
Этот выбор локации вызвал волну недоумения и критики внутри европейских институтов. Дипломаты отмечают, что место проведения обладает крайне неоднозначной историей: дворец был построен в 1897 году королем Леопольдом II, который был известен своей жёсткой колониальной политикой. В тот же год территория дворца использовалась для демонстрации «человеческого зоопарка» — туда насильно привезли 267 конголезцев, семеро из которых погибли в неволе.
На совещании, которое пройдет в этих стенах, планируется обсудить планы по усилению европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, а также подготовку к выступлению главы ЕК «О положении дел в Союзе».
Один из европейских дипломатов в комментарии изданию Euractiv иронично заметил, что «культурная чуткость» всегда считалась сильной стороной Еврокомиссии, намекая на явное отсутствие таковой в данном случае. В то же время официальный представитель ЕК Паула Пиньо попыталась минимизировать ущерб, заявив, что тематика миграции и выбор исторического здания «совершенно не связаны между собой». Несмотря на эти заверения, общественность и политические круги продолжают обсуждать сомнительный символизм грядущего мероприятия.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен европейским «капитаном Очевидность». Так дипломат отреагировала на слова главы ЕК об исчезновении прежних преимуществ европейской экономики.
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