Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала после того, как стало известно о месте проведения предстоящего совещания по вопросам миграции. 4 сентября она планирует собрать 26 еврокомиссаров в «Африканском дворце» (ранее известном как «Дворец колоний»), расположенном в бельгийском городе Тюрвюрен.

Этот выбор локации вызвал волну недоумения и критики внутри европейских институтов. Дипломаты отмечают, что место проведения обладает крайне неоднозначной историей: дворец был построен в 1897 году королем Леопольдом II, который был известен своей жёсткой колониальной политикой. В тот же год территория дворца использовалась для демонстрации «человеческого зоопарка» — туда насильно привезли 267 конголезцев, семеро из которых погибли в неволе.

На совещании, которое пройдет в этих стенах, планируется обсудить планы по усилению европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, а также подготовку к выступлению главы ЕК «О положении дел в Союзе».

Один из европейских дипломатов в комментарии изданию Euractiv иронично заметил, что «культурная чуткость» всегда считалась сильной стороной Еврокомиссии, намекая на явное отсутствие таковой в данном случае. В то же время официальный представитель ЕК Паула Пиньо попыталась минимизировать ущерб, заявив, что тематика миграции и выбор исторического здания «совершенно не связаны между собой». Несмотря на эти заверения, общественность и политические круги продолжают обсуждать сомнительный символизм грядущего мероприятия.