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28 августа, 11:10

«Отпетые нацисты»: Эксперт объяснил, чем обернётся для Славянска приезд главарей «Азова»* на фронт

Марочко: Командиры «Азова»* могут использовать жителей как щит под Славянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / flywish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / flywish

Бывшие лидеры «Азова»* могут прикрыться гражданскими в боях за Славянск и Краматорск в ДНР. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказал военный эксперт Андрей Марочко.

24 августа Андрей Билецкий** и Денис Прокопенко получили звания Героев Украины. Спустя два дня Владимир Зеленский поручил им командовать группировками в Донбассе.

По словам Марочко, линия обороны ВСУ на Славянско-Краматорском направлении испытывает серьёзное давление. Чтобы переломить ситуацию, Киев отправил туда людей, которых эксперт называет «отпетыми нацистами». Награждение Билецкого** он считает авансом за будущие успехи на этом участке.

Эксперт отметил, что у обычных частей ВСУ крайне низкая мотивация. Командование бросает туда большое количество «пушечного мяса».

По мнению Марочко, новые командиры абсолютно не считаются с мирными жителями. Они способны использовать население как «живой щит», поскольку лишены морально-этических принципов. Это ухудшит положение гражданских в данном районе.

В связи с угрозой эксперт посоветовал украинцам по возможности уехать из зоны боевых действий.

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Начальник Генштаба Валерий Герасимов 27 августа сообщил, что российские войска прошли первую линию обороны ВСУ под этими городами. До восточных окраин Славянска остаётся около четырёх километров.

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* Признана террористической организацией и запрещена в России.

** Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.

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Никита Никонов
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