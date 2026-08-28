Бывшие лидеры «Азова»* могут прикрыться гражданскими в боях за Славянск и Краматорск в ДНР. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказал военный эксперт Андрей Марочко.

24 августа Андрей Билецкий** и Денис Прокопенко получили звания Героев Украины. Спустя два дня Владимир Зеленский поручил им командовать группировками в Донбассе.

По словам Марочко, линия обороны ВСУ на Славянско-Краматорском направлении испытывает серьёзное давление. Чтобы переломить ситуацию, Киев отправил туда людей, которых эксперт называет «отпетыми нацистами». Награждение Билецкого** он считает авансом за будущие успехи на этом участке.

Эксперт отметил, что у обычных частей ВСУ крайне низкая мотивация. Командование бросает туда большое количество «пушечного мяса».

По мнению Марочко, новые командиры абсолютно не считаются с мирными жителями. Они способны использовать население как «живой щит», поскольку лишены морально-этических принципов. Это ухудшит положение гражданских в данном районе.

В связи с угрозой эксперт посоветовал украинцам по возможности уехать из зоны боевых действий.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 27 августа сообщил, что российские войска прошли первую линию обороны ВСУ под этими городами. До восточных окраин Славянска остаётся около четырёх километров.

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