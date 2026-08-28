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28 августа, 11:43

«Хватит быть лохами Украины»: Евродепутат из Польши призвала прекратить помощь Киеву

Евродепутат из Польши Зайончковская-Герник призвала «не быть лохами Украины»

Ева Зайончковская-Герник. Обложка © ТАСС / Zuma

Ева Зайончковская-Герник. Обложка © ТАСС / Zuma

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала нынешний формат отношений Варшавы и Киева и призвала отказаться от бесплатной помощи Украине. Поводом для заявления стала тема новых поставок ракет для систем Patriot. По словам политика, Польша не должна бесплатно передавать Киеву ценное оборудование и участвовать в погашении украинских кредитов.

«Ещё ракеты для Patriot Зеленскому просто так? Хватит быть лохами Украины», — написала Зайончковская-Герник в X.

Евродепутат также увязала свою позицию с продолжающейся на Украине героизацией деятелей, которых в Польше связывают с преступлениями против польского населения в годы Второй мировой войны.

По её мнению, Варшаве изначально следовало выстраивать отношения с Киевом прежде всего на коммерческой основе и вести с Украиной исключительно торговую политику.

Путин заметил пристальное внимание Польши к героизации нацизма на Украине
Путин заметил пристальное внимание Польши к героизации нацизма на Украине

В июле Life.ru писал, что Польша потребовала от Украины правды, памяти и извинений за Волынскую резню. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш тогда подчёркивал, что без решения исторических разногласий выстраивать дальнейшие отношения Варшавы и Киева будет сложно.

Позднее Владимир Зеленский пообещал открыть Польше архивы по Волынской резне и расширить разрешения на поисковые и эксгумационные работы. При этом в Варшаве продолжили критиковать героизацию УПА* на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Наталья Демьянова
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