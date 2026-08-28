«Кто главный лузер?»: Посол США жёстко высмеял бельгийского министра и поплатился
МИД Бельгии вызвал посла США из-за публикации в соцсетях
Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN / ЕРА, EMILE WINDAL/Belga/Sipa USA
Глава внешнеполитического ведомства Бельгии Максим Прево потребовал разъяснений от американского дипломата Билла Уайта. Поводом стала публикация последнего в сети, где тот высмеял местного руководителя системы здравоохранения Франка Ванденбрука.
Посол разместил изображение, созданное нейросетью: портрет политика на пачке сигарет с издевательской подписью о том, что чиновник якобы «разрушает все виды радости жизни». Подобный выпад сопровождался риторическим вопросом «Кто главный лузер Бельгии?».
Инцидент связывают с недавней законодательной инициативой Ванденбрука. Министр предложил ужесточить предупреждения на алкогольной продукции, заменив формулировку о вреде злоупотребления на более категоричное утверждение о вреде самого продукта.
Максим Прево назвал подобное поведение представителя Вашингтона «недопустимым». В министерстве официально подтвердили вызов гостя для дачи объяснений.
Стоит отметить, что это не первый дипломатический конфликт с участием Уайта. Ранее его уже вызывали в ведомство после резких обвинений Брюсселя в антисемитизме из-за расследования деятельности религиозной общины. Тогда американский чиновник эмоционально критиковал действия местных властей, заявив, что на репутации королевства теперь лежит «позорное пятно».
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен европейским «капитаном Очевидность». Так дипломат отреагировала на слова главы ЕК об исчезновении прежних преимуществ европейской экономики.
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