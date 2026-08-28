«Кто главный лузер?»: Посол США жёстко высмеял бельгийского министра и поплатился

Глава внешнеполитического ведомства Бельгии Максим Прево потребовал разъяснений от американского дипломата Билла Уайта. Поводом стала публикация последнего в сети, где тот высмеял местного руководителя системы здравоохранения Франка Ванденбрука.

Посол разместил изображение, созданное нейросетью: портрет политика на пачке сигарет с издевательской подписью о том, что чиновник якобы «разрушает все виды радости жизни». Подобный выпад сопровождался риторическим вопросом «Кто главный лузер Бельгии?».

Инцидент связывают с недавней законодательной инициативой Ванденбрука. Министр предложил ужесточить предупреждения на алкогольной продукции, заменив формулировку о вреде злоупотребления на более категоричное утверждение о вреде самого продукта.

Максим Прево назвал подобное поведение представителя Вашингтона «недопустимым». В министерстве официально подтвердили вызов гостя для дачи объяснений.

Стоит отметить, что это не первый дипломатический конфликт с участием Уайта. Ранее его уже вызывали в ведомство после резких обвинений Брюсселя в антисемитизме из-за расследования деятельности религиозной общины. Тогда американский чиновник эмоционально критиковал действия местных властей, заявив, что на репутации королевства теперь лежит «позорное пятно».