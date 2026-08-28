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28 августа, 13:16

«Попытка ограбления»: Посольство РФ предупредило Гаагу из-за российских активов

Посольство РФ в Нидерландах: Гаага снова нацелилась на российские активы

Обложка © ТАСС / АР / Omar Havana

Обложка © ТАСС / АР / Omar Havana

Посольство России в Нидерландах заявило, что Гаага вновь пытается добиться изъятия замороженных в Европе российских активов. В дипмиссии предупредили, что такой шаг ударит по доверию к европейской финансовой системе.

«Это станет концом доверия к банковскому сектору, так как ограбление вдохновлено правительством», — написало посольство в соцсети X.

Российские дипломаты также заявили, что возможные последствия и ответные меры в случае изъятия активов будут жёсткими.

Четыре страны ЕС вновь призвали передать Киеву замороженные активы РФ
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Накануне Life.ru писал, что Нидерланды вместе со Швецией, Испанией и Польшей потребовали от Еврокомиссии вновь заняться механизмом использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Речь идёт более чем о €200 млрд, заблокированных в Евросоюзе.

В Кремле на это заявили, что Россия задействует весь арсенал правовых средств и будет добиваться юридических последствий для тех, кто примет и реализует такие решения.

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Наталья Демьянова
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