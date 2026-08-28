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28 августа, 15:04

СПЧ обратился в ООН из-за ареста российского историка Кирпиченко в Израиле

Обложка © VK / Артем Кирпиченок

Обложка © VK / Артем Кирпиченок

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в ООН из-за ареста российского историка Артёма Кирпиченко в Израиле. Обращение направлено председателю-докладчику Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту, сообщил СПЧ.

Кирпиченко был арестован в аэропорту Бен-Гурион. В международную организацию обратилась постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Совет призвал ООН запросить у израильских властей разъяснения об основаниях задержания россиянина. Кроме того, правозащитники требуют обеспечить историка адвокатом и квалифицированной медицинской помощью.

СПЧ также просит предоставить сведения об условиях содержания Кирпиченко и материалы его дела. Если Израиль не даст удовлетворительного ответа, Совет предлагает поставить вопрос о признании задержания произвольным.

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Ситуация с задержаниями российских учёных за рубежом уже становилась предметом внимания Москвы. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «целенаправленной охоте» на российских исследователей, напомнив об истории археолога Эрмитажа Александра Бутягина. Учёного задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины, а весной 2026-го освободили в рамках обмена. Сам Бутягин после возвращения в Россию говорил, что произошедшее способно серьёзно повлиять на научные контакты с Европой.

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Николь Вербер
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