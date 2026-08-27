Захарова заявила о «целенаправленной охоте» Запада на российских учёных
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Страны Запада, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведут «целенаправленную охоту» за российскими учёными. Дипломат призвала их предельно внимательно относиться к выбору международных мероприятий.
В качестве примера она упомянула задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.
Захарова также заявила, что украинские власти пытаются добиться изъятия результатов исследований российских археологов, работавших в Крыму. По её словам, соответствующая ситуация возникла перед 25-м международным конгрессом по византийским исследованиям в Вене.
По словам представителя МИД, 12 августа украинский суд постановил изъять научные материалы российских участников конгресса и направил запрос в МВД Австрии. Захарова заявила, что ведомство, «судя по всему», было готово его исполнить.
Напомним, российский археолог Александр Бутягин был арестован в декабре прошлого года в Польше во время лекционного тура по Европе. По версии Киева, он проводил незаконные раскопки на территории античного городища в Керчи, что, по мнению украинской стороны, нанесло ущерб культурному наследию. 18 марта суд Варшавы постановил, что экстрадиция Бутягина на Украину допустима. Отец арестованного считает, что его сына намеренно выманили в Польшу с целью последующей передачи украинской стороне. Бутягин вышел из польской тюрьмы в результате обмена между Варшавой и Минском. По данным ФСБ, учёного и супругу российского военнослужащего обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы на белорусско-польской границе.
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