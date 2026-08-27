Страны Запада, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведут «целенаправленную охоту» за российскими учёными. Дипломат призвала их предельно внимательно относиться к выбору международных мероприятий.

В качестве примера она упомянула задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.

Захарова также заявила, что украинские власти пытаются добиться изъятия результатов исследований российских археологов, работавших в Крыму. По её словам, соответствующая ситуация возникла перед 25-м международным конгрессом по византийским исследованиям в Вене.

По словам представителя МИД, 12 августа украинский суд постановил изъять научные материалы российских участников конгресса и направил запрос в МВД Австрии. Захарова заявила, что ведомство, «судя по всему», было готово его исполнить.