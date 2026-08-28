Медведев: Никаких планов мобилизации в России нет

Никаких планов по проведению новой мобилизации в России нет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, потребности страны в военнослужащих сейчас закрываются за счёт тех, кто добровольно заключает контракт.

«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», — сказал Медведев.

Так он ответил на вопрос одного из участников Фестиваля новых медиа.

Аналогичную позицию на этой неделе озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации информационными вбросами со стороны Киева. Также ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что массовой мобилизации в стране не планируется — в ней просто нет необходимости.