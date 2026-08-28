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28 августа, 18:48

Подростка арестовали за двойное убийство в немецком Бранденбурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следственный судья выдал ордер на арест 19-летнего гражданина Германии, задержанного после нападения в Бранденбурге. Молодого человека заключили под стражу, передаёт DPA со ссылкой на полицию.

Следствие рассматривает произошедшее как двойное убийство. Жертвами стали 18-летняя школьница и 30-летний воспитатель детского сада. Преступление произошло на территории школьного кампуса в Гозен-Ной-Циттау недалеко от Берлина. Причиной расправы правоохранители считают личные отношения. По версии следствия, орудием убийства был нож.

В Швеции мужчина с мечом напал на школу, пострадали несколько человек
В Швеции мужчина с мечом напал на школу, пострадали несколько человек

Накануне Life.ru сообщал о нападении на школу в Гозен-Ной-Циттау: сигнал поступил полиции около 13:45, после чего кампус оцепили и стянули к нему экстренные службы. На тот момент обстоятельства преступления и его мотив ещё устанавливались. В июле ещё одно нападение произошло в Германии — четыре человека получили тяжёлые ранения в гимназии города Шонгау.

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Николь Вербер
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