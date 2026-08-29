В НХЛ подтвердили запрет клубам лиги на переговоры с командами КХЛ

Речь идёт не о позиции отдельного клуба, а о действующем правиле на уровне всей лиги. На прямой вопрос о запрете Дэйли ответил утвердительно. Поводом для появления этой темы стала ситуация вокруг нападающего Ивана Рябкина. Московское «Динамо» пыталось договориться с «Каролиной Харрикейнз» об аренде форварда. Однако, как сообщил спортивный директор клуба Алексей Бадюков, оформить переход не удалось из-за ограничений со стороны НХЛ.

Тем временем канадский защитник Кейл Макар подписал новый рекордный контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Новое соглашение рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2027/28. 27-летний игрок будет получать в среднем $20,4 млн в год. За время действия контракта он получит более $136 млн. В июле 2021 года он подписал шестилетний договор на $54 млн с базовым окладом $9 млн в год, который истёк в этом году.