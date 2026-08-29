Кобяков: Севморпуть невозможно использовать без навигации России даже летом

Российская инфраструктура остаётся необходимым условием для судоходства по Северному морскому пути даже летом. Об этом заявил ТАСС советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Он обратил внимание на зависимость маршрута от российских служб и объектов. Для движения судов требуется навигационное сопровождение, проведение ледовой разведки и работа лоцманов. Дополнительным элементом системы остаются расположенные вдоль трассы порты. По оценке Кобякова, без этого комплекса обеспечить прохождение судов по СМП невозможно даже в период, когда ледовая обстановка наиболее благоприятна.

Кобяков отдельно затронул вопрос того, как китайские пользователи маршрута представляют его в публичном пространстве. Он призвал их активнее рассказывать о российской принадлежности СМП через СМИ.

С августа китайская компания Sealegend Shipping начала регулярные контейнерные рейсы по Северному морскому пути. Планируется, что суда будут ходить каждую неделю — это первый полноценный контейнерный маршрут в Европу через Арктику. Раньше такие перевозки были разовыми или экспериментальными. Теперь же китайцы переходят к регулярной модели. Кроме того, Южная Корея также подготовилась к проведению первого коммерческого эксперимента по использованию СМП. Контейнеровоз PanStar Acro отправился из Пусана в середине августа, чтобы достичь портов Европы — Феликстоу, Роттердама и Гданьска — через арктические воды.