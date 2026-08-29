Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 06:40

Вопреки рынку: Названы две сферы, в которых выросло количество вакансий

Эксперт Иванова-Швец: Число вакансий в России сократилось на 18%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Число вакансий в России к концу августа сократилось на 18%, однако две сферы выбились из общей тенденции: в автобизнесе, а также науке и образовании предложений о работе стало больше, рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова, экономист Людмила Иванова-Швец.

С 1 сентября вступят в силу новые правила оплаты работы. Кому повысят зарплаты и что изменится на рынке труда
С 1 сентября вступят в силу новые правила оплаты работы. Кому повысят зарплаты и что изменится на рынке труда

По её словам, общий спад связан с оптимизацией процессов в компаниях, переоценкой бизнес-моделей и снижением спроса на отдельные товары и услуги. Подобная динамика наблюдается на протяжении всего 2026 года и, по оценке специалиста, быстро не изменится.

Сокращение предложений в строительстве собеседница URA.ru связала в том числе с замедлением отрасли, ситуацией с ипотекой и ростом объёма непроданного жилья. На транспорт и логистику могла повлиять ситуация с топливом, однако здесь снижение носит временный характер.

Инженеры, врачи и рабочие: кому будет проще найти работу до конца 2026 года
Инженеры, врачи и рабочие: кому будет проще найти работу до конца 2026 года

Напомним, к концу августа число вакансий в России снизилось на 18%. Особенно заметно спрос на сотрудников сократился в строительстве и недвижимости, промышленности и производстве, туризме и общепите, ретейле, а также транспорте и логистике.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar