Вопреки рынку: Названы две сферы, в которых выросло количество вакансий
Эксперт Иванова-Швец: Число вакансий в России сократилось на 18%
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Число вакансий в России к концу августа сократилось на 18%, однако две сферы выбились из общей тенденции: в автобизнесе, а также науке и образовании предложений о работе стало больше, рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова, экономист Людмила Иванова-Швец.
По её словам, общий спад связан с оптимизацией процессов в компаниях, переоценкой бизнес-моделей и снижением спроса на отдельные товары и услуги. Подобная динамика наблюдается на протяжении всего 2026 года и, по оценке специалиста, быстро не изменится.
Сокращение предложений в строительстве собеседница URA.ru связала в том числе с замедлением отрасли, ситуацией с ипотекой и ростом объёма непроданного жилья. На транспорт и логистику могла повлиять ситуация с топливом, однако здесь снижение носит временный характер.
Напомним, к концу августа число вакансий в России снизилось на 18%. Особенно заметно спрос на сотрудников сократился в строительстве и недвижимости, промышленности и производстве, туризме и общепите, ретейле, а также транспорте и логистике.
Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.