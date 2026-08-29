Трамп изменил схему: США могли перевести помощь Украине в подполье

США могут продолжать оказывать помощь Украине, несмотря на публичную риторику об отказе от прямой поддержки Киева, заявил политолог Константин Блохин. По его мнению, именно это противоречие мешает Вашингтону официально объяснить сообщения о возможных поставках для ВСУ.

«Видимо, помощь ВСУ от США идёт. Их риторика при этом такая, что в поддержке Украине отказано. Поэтому Вашингтону трудно это официально обосновать», — отметил собеседник NEWS.ru.

Американист добавил, что президент США Дональд Трамп от военной поддержки Киева не отказался, однако изменил её схему. Он заявляет о продаже американского оружия европейским странам, которые затем могут самостоятельно передавать его Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получила от Вашингтона ответов на запросы о возможной помощи Киеву, включая сообщения о передаче разведданных, вооружений и финансирования. Министр уточнил, что Россия поднимала эту тему по дипломатическим каналам, однако ультиматумов США не выдвигала.