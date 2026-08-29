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29 августа, 08:40

Ни следов, ни останков: Юрист объяснил странность в исчезновении семьи Усольцевых

Юрист Соловьёв из-за отсутствия следов допустил, что Усольцевы могли покинуть РФ

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Отсутствие любых следов пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых может указывать на заранее подготовленный отъезд из России. Такую версию в разговоре с РИА Новости допустил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. Эксперт обратил внимание, что масштабные поиски, возобновлённые весной и летом 2026 года, не помогли обнаружить ни вещи путешественников, ни их возможные останки.

«Учитывая, что в числе путешественников был малолетний ребёнок и собака, возможность отклонения их от маршрута минимальна. Поэтому ещё более странным выглядит их бесследное исчезновение», — сказал Соловьёв. По его мнению, поход в тайгу мог быть использован как часть плана по смене страны проживания.

Почему семью Усольцевых продолжают искать даже спустя год после исчезновения? Разбор юриста
Почему семью Усольцевых продолжают искать даже спустя год после исчезновения? Разбор юриста

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года возле посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Они направились в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух и более лиц. При этом основной версией Следственного комитета остаётся несчастный случай. Один из родственников семьи допустил, что Усольцевы могли сбежать в США, тем более что там проживает бывшая жена Сергея Усольцева и их общий сын.

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Татьяна Миссуми
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