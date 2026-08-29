Ни следов, ни останков: Юрист объяснил странность в исчезновении семьи Усольцевых

Отсутствие любых следов пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых может указывать на заранее подготовленный отъезд из России. Такую версию в разговоре с РИА Новости допустил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. Эксперт обратил внимание, что масштабные поиски, возобновлённые весной и летом 2026 года, не помогли обнаружить ни вещи путешественников, ни их возможные останки.

«Учитывая, что в числе путешественников был малолетний ребёнок и собака, возможность отклонения их от маршрута минимальна. Поэтому ещё более странным выглядит их бесследное исчезновение», — сказал Соловьёв. По его мнению, поход в тайгу мог быть использован как часть плана по смене страны проживания.