Ни следов, ни останков: Юрист объяснил странность в исчезновении семьи Усольцевых
Юрист Соловьёв из-за отсутствия следов допустил, что Усольцевы могли покинуть РФ
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Отсутствие любых следов пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых может указывать на заранее подготовленный отъезд из России. Такую версию в разговоре с РИА Новости допустил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. Эксперт обратил внимание, что масштабные поиски, возобновлённые весной и летом 2026 года, не помогли обнаружить ни вещи путешественников, ни их возможные останки.
«Учитывая, что в числе путешественников был малолетний ребёнок и собака, возможность отклонения их от маршрута минимальна. Поэтому ещё более странным выглядит их бесследное исчезновение», — сказал Соловьёв. По его мнению, поход в тайгу мог быть использован как часть плана по смене страны проживания.
Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года возле посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Они направились в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух и более лиц. При этом основной версией Следственного комитета остаётся несчастный случай. Один из родственников семьи допустил, что Усольцевы могли сбежать в США, тем более что там проживает бывшая жена Сергея Усольцева и их общий сын.
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