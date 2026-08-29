Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 09:28

Месяц борьбы за жизнь: В Волгограде умер ещё один раненный при атаке ВСУ 31 июля

В Волгограде умер ещё один пострадавший при атаке БПЛА 31 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число погибших в результате массированной атаки ВСУ на Волгоград 31 июля увеличилось до трёх. Ещё один тяжелораненый мужчина скончался после месяца лечения, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Пациент всё это время находился в реанимации. Медики продолжали бороться за его жизнь, однако полученные при налёте травмы оказались смертельными.

Ещё один госпитализированный после той же атаки умер 4 августа. Он также находился в реанимационном отделении с тяжёлыми ранениями.

Первой жертвой стала женщина, тело которой 31 июля обнаружили спасатели при разборе завалов жилого дома. Всего после удара в больницы доставили восемь человек, двое из них первоначально находились в тяжёлом состоянии.

Запад уличили в подготовке масштабной мобилизации украинок в ВСУ
Запад уличили в подготовке масштабной мобилизации украинок в ВСУ

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал о пяти пострадавших после ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. В результате налёта были повреждены жилые здания, а на промышленном предприятии и складах вспыхнули пожары. К ликвидации последствий привлекли экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar