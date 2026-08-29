Киев второй день кряду окутан огромной пеленой дыма

Огромная пелена дыма поднялась над Киевом утром 29 августа. Кадры со Столичного шоссе опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Огромная пелена дыма на горизонте. Видео © «Страна.ua»

На видео видно плотное облако дыма, растянувшееся вдоль горизонта. По данным издания, он может быть связан как с последствиями мощной детонации в районе Житомирской трассы вечером 28 августа, так и с ударом, нанесённым этим утром.

Ранее Life.ru сообщал о продолжающемся пожаре и детонации в Бучанском районе. Минобороны России также заявило, что в ходе ударов по Киеву и области был поражён логистический центр, где, по данным ведомства, хранились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».