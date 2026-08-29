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29 августа, 10:48

Киев второй день кряду окутан огромной пеленой дыма

Обложка © «Страна.ua»

Обложка © «Страна.ua»

Огромная пелена дыма поднялась над Киевом утром 29 августа. Кадры со Столичного шоссе опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Огромная пелена дыма на горизонте. Видео © «Страна.ua»

На видео видно плотное облако дыма, растянувшееся вдоль горизонта. По данным издания, он может быть связан как с последствиями мощной детонации в районе Житомирской трассы вечером 28 августа, так и с ударом, нанесённым этим утром.

Четыре часа без отбоя: Киев и область вновь оказались под атакой с воздуха
Четыре часа без отбоя: Киев и область вновь оказались под атакой с воздуха

Ранее Life.ru сообщал о продолжающемся пожаре и детонации в Бучанском районе. Минобороны России также заявило, что в ходе ударов по Киеву и области был поражён логистический центр, где, по данным ведомства, хранились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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