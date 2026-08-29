Заявления руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о намерении Киева оживить переговорный процесс не стоит принимать на веру. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Заявление Буданова* неискреннее, это вброс и лукавство», — сказал глава крымского парламента.

Он считает, что Киев продолжает действовать в интересах западных стран и рассчитывает на продолжение конфликта. По словам Константинова, украинские власти в действительности не заинтересованы в прекращении боевых действий и достижении договорённостей.

Напомним, накануне Кирилл Буданов* анонсировал скорое начало технических переговоров России и Украины, но признал, что рассчитывать на быстрое завершение конфликта не приходится.

Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию. 22 августа российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что переговоры возможны с учётом реалий на земле.

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