Банки Франции отказались финансировать предвыборную кампанию «Нацобъединения»

Французская оппозиционная правая партия «Национальное объединение» не смогла получить кредит на проведение кампании перед президентскими выборами 2027 года. По словам её лидера Жордана Барделлы, ни один банк во Франции не дал согласия на предоставление финансирования.

Политик в эфире телеканала BFMTV заявил, что представители других политических сил получают банковские кредиты, тогда как его партии приходится самостоятельно искать источники средств. Барделла отметил, что пока не удалось найти подходящий вариант ни во Франции, ни в других европейских странах.

Лидер «Национального объединения» назвал такую ситуацию тревожной с точки зрения демократии, поскольку партия, пользующаяся высоким уровнем поддержки в опросах, сталкивается с проблемами при финансировании избирательной кампании.

При этом Барделла подчеркнул, что партия соблюдала требования к финансовой отчётности во время предыдущих кампаний. По его словам, поиск источников финансирования продолжается, а банковский сектор он призвал проявить ответственность.

Ранее во Франции появился новый претендент на высший государственный пост. Лидер левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о намерении участвовать в президентской гонке. Политик заявил, что хочет «поднять Францию» и рассчитывает на победу. При этом его кандидатура уже привлекла внимание из-за семейной истории: дед политика Рубин Глюксманн в прошлом был связан с советской разведкой.