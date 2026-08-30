Ложка на лбу и вилки на руках: Почему к некоторым людям магнитятся металлические предметы

Наверняка вы видели в соцсетях или по телевизору людей, которые удерживают на теле ложки и вилки, словно они магнитятся. Одни могут предположить, что причиной становится избыток железа в организме. Доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик, клиницист Муслим Бойко в беседе с Life.ru объяснил, откуда на самом деле берётся этот эффект.

Разгадка находится не столько внутри организма, сколько на поверхности кожи. Кожа — это биохимически активная среда. Её покрывает тончайшая гидролипидная плёнка, состав которой у каждого человека индивидуален. В ней присутствуют вода, натрий, хлориды, калий, лактат, мочевина, аминокислоты, а также компоненты кожного сала: триглицериды, свободные жирные кислоты, восковые эфиры и сквален. Именно соотношение этих веществ влияет на влажность, жирность, поверхностное натяжение и коэффициент трения кожи. Муслим Бойко Доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик, клиницист

Если на поверхности кожи формируется подходящий тонкий слой влаги и липидов, гладкий предмет получает большую площадь контакта с кожей. Возникают адгезионные и капиллярные силы — предмет словно «прилипает». Чем глаже его поверхность и чем удачнее положение тела относительно силы тяжести, тем эффектнее выглядит результат.

На это могут влиять температура кожи, интенсивность потоотделения, активность сальных желёз, влажность воздуха и даже то, была ли кожа недавно вымыта или обезжирена.

«Но здесь есть принципиально важный момент: это не означает, что человек становится магнитом. Железо действительно присутствует в нашем организме — прежде всего в составе гемоглобина, миоглобина и различных ферментов. Однако это не кусочки металлического железа: его химическое состояние совершенно другое, поэтому повышенный ферритин или большое количество железа в организме не превращают человека в магнит», — пояснил биохимик.

Есть простой способ отличить настоящий магнетизм от адгезии: магнит способен воздействовать на ферромагнитный объект без непосредственного контакта. В случае с «магнитной кожей» предмет обычно необходимо приложить непосредственно к поверхности. Поэтому сам по себе этот феномен не является доказательством интоксикации металлами или заболевания и не используется в медицинской диагностике.

«Но он прекрасно показывает одну интересную вещь: даже обычная кожа — это сложная биохимическая система. Иногда изменение всего нескольких параметров её поверхностной плёнки способно создать эффект, который со стороны выглядит почти необъяснимым. Так что секрет «человека-магнита» чаще находится не глубоко в крови, а в нескольких микрометрах от поверхности нашего тела — там, где биохимия встречается с физикой», — резюмировал Бойко.

Ранее Life.ru писал, что слишком частое умывание может принести больше вреда, чем пользы. Главная ошибка заключается в том, что вместе с потом и загрязнениями мы смываем естественную гидролипидную защитную мантию кожи.