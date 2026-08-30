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29 августа, 22:44

Итальянский журналист антирусофоб Ди Баттиста попал в больницу на Кубе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Omri Eliyahu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Omri Eliyahu

Итальянский публицист Алессандро Ди Баттиста оказался в тяжёлом состоянии в больнице на Кубе. Он приехал в страну по работе и готовил репортаж. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Во время пребывания в Санта-Кларе 48-летний Ди Баттиста почувствовал себя плохо и пожаловался на сильную головную боль. Позже его перевезли в больницу Гаваны.

МИД Италии сообщил, что посольство страны поддерживает связь с кубинскими властями. Правительство также готово направить государственный самолёт для перевозки Ди Баттисты в Италию, если врачи разрешат транспортировку.

Ди Баттиста был депутатом итальянского парламента с 2013 по 2018 год и одним из заметных представителей «Движения 5 звёзд». Позже он занялся журналистикой и публицистикой. Ди Баттиста известен критикой нынешних итальянских властей за антироссийскую позицию. В 2021 году он покинул «Движение 5 звёзд» из-за его решения поддержать правительство Марио Драги.

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Лия Мурадьян
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