США выделят Непалу $3,6 млн на ликвидацию последствий наводнения

США направят Непалу более $3,6 млн на помощь после разрушительного наводнения. Средства пойдут на ликвидацию последствий стихийного бедствия и поддержку пострадавших. Об этом сообщили в Госдепартаменте Штатов.

«США поддерживают народ Непала выделением гуманитарной помощи на сумму более $3,6 млн», — пишет Госдеп.

Американская сторона планирует обеспечить продовольствием 10 тысяч домохозяйств, которые пострадали от наводнения. Посольства США в Непале и Китае также помогают американским гражданам, которые оказались в районе бедствия.

Разрушительное наводнение произошло утром 26 августа в северных районах Непала. Сход снежно-каменной лавины на границе с Китаем вызвал мощный поток воды, грязи и камней. Он прошёл по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Поток разрушил прибрежные посёлки и затопил значительные территории. По оценке министра финансов Непала Сварнима Вагле, на восстановление страны после стихийного бедствия нужно от $4 млрд до $5 млрд.