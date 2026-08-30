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30 августа, 03:02

США выделят Непалу $3,6 млн на ликвидацию последствий наводнения

Обложка © X / Nepal Police

Обложка © X / Nepal Police

США направят Непалу более $3,6 млн на помощь после разрушительного наводнения. Средства пойдут на ликвидацию последствий стихийного бедствия и поддержку пострадавших. Об этом сообщили в Госдепартаменте Штатов.

«США поддерживают народ Непала выделением гуманитарной помощи на сумму более $3,6 млн»,пишет Госдеп.

Американская сторона планирует обеспечить продовольствием 10 тысяч домохозяйств, которые пострадали от наводнения. Посольства США в Непале и Китае также помогают американским гражданам, которые оказались в районе бедствия.

Среди пропавших без вести в Непале есть 34-летняя россиянка, переехавшая в США
Среди пропавших без вести в Непале есть 34-летняя россиянка, переехавшая в США

Разрушительное наводнение произошло утром 26 августа в северных районах Непала. Сход снежно-каменной лавины на границе с Китаем вызвал мощный поток воды, грязи и камней. Он прошёл по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Поток разрушил прибрежные посёлки и затопил значительные территории. По оценке министра финансов Непала Сварнима Вагле, на восстановление страны после стихийного бедствия нужно от $4 млрд до $5 млрд.

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Лия Мурадьян
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