В Тибете после оползня пропал 261 иностранец, включая трёх россиян

Мощный оползень в Тибетском автономном районе привёл к масштабному исчезновению людей: без вести пропал 261 иностранный гражданин. Среди них – трое россиян, сообщили власти уезда Гьиронг.

Пропавшие являются гражданами 23 стран. Масштаб бедствия удалось установить после полной проверки территории и сверки имеющихся данных.

«В результате оползня в Гьиронге 261 иностранец пропал без вести», – сообщил официальный представитель уезда на пресс-конференции.

Власти отдельно подтвердили информацию о гражданах России. В числе тех, чья судьба пока остаётся неизвестной, находятся три россиянина.

Оползень обрушился на приграничный район Гьиронга, серьёзно повредив местную инфраструктуру. Стихия затронула дороги, линии связи и энергоснабжение, а спасательные службы продолжают работать в пострадавшей зоне.

Ранее Life.ru писал о масштабных последствиях стихии на границе Китая и Непала. Число погибших в Непале выросло до 675 человек, пропавшими без вести числятся 2426, в том числе 217 иностранцев. По данным Посольства РФ, неизвестно местонахождение восьми наших соотечественников.