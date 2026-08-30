Оценки за поведение начнут ставить ученикам в 10 школах Нижнего Новгорода

Нижегородских школьников в новом учебном году ждут новые предметы, оценки за поведение в 10 пилотных школах и открытие четырёх новых образовательных учреждений, рассказал министр образования региона Михаил Пучков. По его словам, часов обществознания станет меньше, а истории — больше.

Появится обязательный курс «Духовно-нравственная культура России», а в ОБЗР выделят блоки по безопасности жизнедеятельности и защите Родины. Кроме того, к началу учебного года после капитального ремонта откроются две школы, ещё в двух нижегородских учреждениях работы продлятся до конца 2026-го.

Четыре новые школы на 3800 мест откроются с 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору и в Ворсме. В целом, мест в образовательных учреждениях региона больше, чем учеников, однако распределены они неравномерно, поэтому в областном центре сохранится вторая смена.

Оценки за поведение с сентября начнут ставить со второго класса в десяти пилотных школах. Предусмотрены три уровня — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. На четвертные и годовые отметки, а также допуск к экзаменам они влиять не будут, а для детей с ОВЗ предусмотрят отдельные критерии.

В школьном питании глобальных перемен не ожидается, однако меню будут обновлять, в частности, детям предложат фишболлы вместо менее популярных рыбных блюд, отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Кстати, к 1 сентября во всех школах России должны создать комиссии по разрешению споров. Они смогут рассматривать конфликты между участниками образовательного процесса, в том числе разногласия из-за дисциплинарных мер и школьных правил.