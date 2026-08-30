Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 09:48

Путин ещё раз поздравил Лукашенко, но уже по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 72-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днём рождения», — говорится в сообщении.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Нынешний разговор состоялся сразу после завершения его четырёхдневной рабочей поездки в Россию.

«Меньше будет нам работы»: Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии
«Меньше будет нам работы»: Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии

Накануне Life.ru сообщал, что Путин принял Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. После официальной части лидеры продолжили общение в неформальной обстановке. Сегодня, 30 августа, Путин уже обращался к Лукашенко с официальным поздравительным посланием.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar