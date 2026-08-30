Путин ещё раз поздравил Лукашенко, но уже по телефону

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 72-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днём рождения», — говорится в сообщении.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Нынешний разговор состоялся сразу после завершения его четырёхдневной рабочей поездки в Россию.