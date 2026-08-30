В Тибете после мощного селя погибли 16 человек, ещё 546 пропали

В Тибете после мощного селевого потока погибли 16 человек, ещё 546 числятся пропавшими без вести. Такие данные привели власти Сицзанского автономного района КНР.

Среди тех, с кем пока не удалось установить связь, 261 иностранный гражданин. В списке находятся жители Непала, Индии, Латвии, США, Великобритании и других стран. Российских граждан среди пропавших на китайской стороне — трое.

Селевой поток разрушил инфраструктуру в районе Гьиронга и отрезал отдельные участки от связи. Китайские власти привлекли к поисково-спасательной операции более двух тысяч человек.

По предварительным выводам специалистов, катастрофу спровоцировал обвал ледника на южном склоне пика Лирунг в Непале. Ледово-каменная масса обрушилась в долину и вызвала разрушительный поток воды, грязи и обломков.