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30 августа, 10:28

В Тибете после мощного селя погибли 16 человек, ещё 546 пропали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Тибете после мощного селевого потока погибли 16 человек, ещё 546 числятся пропавшими без вести. Такие данные привели власти Сицзанского автономного района КНР.

Среди тех, с кем пока не удалось установить связь, 261 иностранный гражданин. В списке находятся жители Непала, Индии, Латвии, США, Великобритании и других стран. Российских граждан среди пропавших на китайской стороне — трое.

Селевой поток разрушил инфраструктуру в районе Гьиронга и отрезал отдельные участки от связи. Китайские власти привлекли к поисково-спасательной операции более двух тысяч человек.

По предварительным выводам специалистов, катастрофу спровоцировал обвал ледника на южном склоне пика Лирунг в Непале. Ледово-каменная масса обрушилась в долину и вызвала разрушительный поток воды, грязи и обломков.

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Life.ru с самого начала следит за последствиями стихии. Ещё 26 августа мы показывали видео момента, когда оползень накрыл пограничный переход Гьиронг, а сегодня сообщали о росте числа жертв наводнения в Непале до 734 человек.

Больше новостей о стихийных бедствиях и их последствиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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