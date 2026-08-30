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30 августа, 10:32

Песков: Каждый день приближает поражение Украины, в Киеве это понимают

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Каждый новый день приближает поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на фоне ухудшения ситуации украинская сторона всё чаще прибегает к атакам на мирную инфраструктуру России. Он подчеркнул, что Москва отвечает на такие действия Киева и назвал этот ответ «более чем адекватным».

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Ранее Песков уже заявлял, что Украина однозначно проигрывает конфликт. В Кремле тогда указали, что об этом свидетельствует динамика на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Life.ru писал о жёстком ответе России на удары ВСУ по экономической и торговой инфраструктуре. Песков подчёркивал, что подобные атаки вызывают ответные действия со стороны Москвы.

Больше новостей о ходе спецоперации и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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