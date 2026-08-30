Дерматовенеролог раскрыл пути передачи распространившейся в Европе «дождевой гнили»

Дерматофилёз, более известный как «дождевая гниль», передаётся преимущественно контактным, а не только половым путём, рассказал врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин. По его словам, заражение возможно при соприкосновении инфицированной поверхности с кожей здорового человека.

Возбудителем дерматофилеза является бактерия Dermatophilus congolensis, которую прежде связывали главным образом с крупным рогатым скотом, лошадьми и другими животными. Однако зарегистрированные в Европе случаи показали возможность передачи инфекции между людьми при тесном физическом контакте.

Половой путь в данном случае является лишь одним из вариантов такого взаимодействия. Заболевание может проявляться папулами, гнойничками и покрытыми коркой участками кожи, подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее в Европе начали фиксировать передачу «дождевой гнили» между людьми. Инфекция выявлялась в нескольких странах, при этом общий риск для населения специалисты оценивают как низкий.