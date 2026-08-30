Умные гаджеты для умных детей: Как современные технологии помогают школьникам

Планшет или электронная книга могут заменить школьнику несколько учебников и снизить нагрузку от тяжёлого рюкзака. При выборе устройства важно обратить внимание на режим чтения, который делает изображение на экране комфортнее для глаз, рассказал консультант магазина электроники Денис Порхунов.

«Есть подсветка для защиты зрения. Она приобретает желтый оттенок, и читать книги становится намного легче», — отметил собеседник 360.ru.

Для учёбы может пригодиться и умная колонка, добавил преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов. По его словам, с её помощью ребёнок сможет разбирать сложные темы, готовиться к диктантам, проходить викторины и получать напоминания о заданиях.

Полезными также могут оказаться умные часы, позволяющие родителям оставаться на связи с ребёнком и отслеживать его местоположение, а наушники с шумоподавлением помогут сосредоточиться на аудиоуроках. При этом эффективность техники во многом зависит от взрослых: школьника важно научить использовать устройства для занятий, а не только для развлечений.

Ранее психолог рекомендовала ограничить школьникам гаджеты ещё до окончания летних каникул, чтобы резкая смена привычек не совпала с началом учебной нагрузки. По её словам, сокращать экранное время лучше постепенно, одновременно возвращая ребёнка к школьному режиму.