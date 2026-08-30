Посольство РФ проверяет данные о россиянах на затонувшем у Кирении пароме
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet
Посольство России в Никосии выясняет, находились ли граждане РФ на пассажирском судне FiloJet, которое перевернулось и затонуло у побережья Северного Кипра 30 августа. Диппредставительство уже направило запрос турко-кипрским властям.
«Мы выясняем, если среди пострадавших граждане России. Посольство обратилось с надлежащим запросом к турко-кипрским властям, но пока у них у самих нет информации на этот счёт», — сообщили ТАСС дипломаты.
По предварительным данным, на борту находились 279 пассажиров и членов экипажа. FiloJet начал набирать воду примерно в 6,6 километра от Кирении, после чего перевернулся. На помощь людям направили многочисленные суда. Ранее сообщалось, что около 100 человек уже удалось доставить на берег.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.