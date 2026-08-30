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30 августа, 11:54

Посольство РФ проверяет данные о россиянах на затонувшем у Кирении пароме

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / themaritimenet

Посольство России в Никосии выясняет, находились ли граждане РФ на пассажирском судне FiloJet, которое перевернулось и затонуло у побережья Северного Кипра 30 августа. Диппредставительство уже направило запрос турко-кипрским властям.

«Мы выясняем, если среди пострадавших граждане России. Посольство обратилось с надлежащим запросом к турко-кипрским властям, но пока у них у самих нет информации на этот счёт», — сообщили ТАСС дипломаты.

«Вижу корабль!»: Появилось видео с пассажирами перевернувшегося парома Filo Jet у Кипра
«Вижу корабль!»: Появилось видео с пассажирами перевернувшегося парома Filo Jet у Кипра

По предварительным данным, на борту находились 279 пассажиров и членов экипажа. FiloJet начал набирать воду примерно в 6,6 километра от Кирении, после чего перевернулся. На помощь людям направили многочисленные суда. Ранее сообщалось, что около 100 человек уже удалось доставить на берег.

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Андрей Бражников
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