Посольство РФ проверяет данные о россиянах на затонувшем у Кирении пароме

Посольство России в Никосии выясняет, находились ли граждане РФ на пассажирском судне FiloJet, которое перевернулось и затонуло у побережья Северного Кипра 30 августа. Диппредставительство уже направило запрос турко-кипрским властям.

«Мы выясняем, если среди пострадавших граждане России. Посольство обратилось с надлежащим запросом к турко-кипрским властям, но пока у них у самих нет информации на этот счёт», — сообщили ТАСС дипломаты.

По предварительным данным, на борту находились 279 пассажиров и членов экипажа. FiloJet начал набирать воду примерно в 6,6 километра от Кирении, после чего перевернулся. На помощь людям направили многочисленные суда. Ранее сообщалось, что около 100 человек уже удалось доставить на берег.