Врач назвала продукты, мешающие и способствующие усвоению железа

Витамин С помогает организму лучше усваивать железо, рассказала врач-терапевт Татьяна Шклярова. По её словам, аскорбиновая кислота особенно важна для негемового железа из растительной пищи, поскольку переводит его в более доступную для усвоения форму.

При этом чай и кофе могут мешать всасыванию микроэлемента из-за содержащихся в них танинов. Молочные продукты тоже лучше не сочетать с железосодержащей пищей или добавками: кальций конкурирует с железом за всасывание в кишечнике.

«Поскольку перечисленные продукты зачастую входят в рацион большинства людей, то рекомендуется, чтобы между приёмом железосодержащей пищи (или добавок железа) и «конфликтующим» продуктом / напитком был временной интервал», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Ранее нутрициолог назвала железодефицит скрытой пандемией XXI века. Специалист посоветовала не пить чай и кофе сразу после еды или препаратов железа, а выдерживать паузу 1,5–2 часа.