Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:52

Врач назвала продукты, мешающие и способствующие усвоению железа

Врач Шклярова: Витамин С способствует усвоению железа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Витамин С помогает организму лучше усваивать железо, рассказала врач-терапевт Татьяна Шклярова. По её словам, аскорбиновая кислота особенно важна для негемового железа из растительной пищи, поскольку переводит его в более доступную для усвоения форму.

Вкусно, но опасно: Кому нельзя сочетать клубнику с йогуртом
Вкусно, но опасно: Кому нельзя сочетать клубнику с йогуртом

При этом чай и кофе могут мешать всасыванию микроэлемента из-за содержащихся в них танинов. Молочные продукты тоже лучше не сочетать с железосодержащей пищей или добавками: кальций конкурирует с железом за всасывание в кишечнике.

«Поскольку перечисленные продукты зачастую входят в рацион большинства людей, то рекомендуется, чтобы между приёмом железосодержащей пищи (или добавок железа) и «конфликтующим» продуктом / напитком был временной интервал», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Чаепитие с Морфеем: Названы три травы от бессонницы
Чаепитие с Морфеем: Названы три травы от бессонницы

Ранее нутрициолог назвала железодефицит скрытой пандемией XXI века. Специалист посоветовала не пить чай и кофе сразу после еды или препаратов железа, а выдерживать паузу 1,5–2 часа.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar