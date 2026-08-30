Игрок «Спартака» Барко не вышел на поле в матче с «Оренбургом» из-за болезни

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не вошёл в заявку на домашний матч шестого тура РПЛ против «Оренбурга». Причиной стала вирусная инфекция, сообщила пресс-служба красно-белых.

«У Барко вирусная инфекция. Он проходит лечение под контролем врачей команды. Сроки возвращения Эсекьеля в общую группу будут определены позднее», — говорится в заявлении клуба.

Ранее аргентинца заменили после первого тайма матча с «Краснодаром», завершившегося поражением москвичей со счётом 1:2. Затем он пропустил победную игру с «Балтикой». К встрече с «Зенитом» Барко восстановился и провёл на поле все 90 минут. Красно-белые победили петербургский клуб со счётом 2:0, набрали 12 очков и подошли к шестому туру на третьей позиции.

Ранее также сообщалось, что «Барселона» согласовала с «Арсеналом» переход 29-летнего нападающего Габриела Жезуса. Лондонский клуб получит за бразильца €10 млн и предусмотренные соглашением бонусы. Жезусу предложили контракт на два сезона с возможностью продления ещё на год — до лета 2029-го. «Арсенал» уже разрешил футболисту отправиться в столицу Каталонии.