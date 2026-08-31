В селе Погребы под Киевом после взрыва начался пожар

В селе Погребы Броварского района Киевской области после взрыва вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна». На месте происшествия наблюдается густой дым.

Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших пока не приводится. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Киевской области в этот момент действовала воздушная тревога.