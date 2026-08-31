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30 августа, 23:20

В селе Погребы под Киевом после взрыва начался пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В селе Погребы Броварского района Киевской области после взрыва вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна». На месте происшествия наблюдается густой дым.

Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших пока не приводится. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Киевской области в этот момент действовала воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в самом Киеве вечером 30 августа прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Также украинские источники сообщали о серии взрывов в городе днём.

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Артём Гапоненко
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