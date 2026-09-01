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Регион
Опубликовано 1 сентября, 04:53

Гусев: ПВО сбила 10 беспилотников над пятью районами Воронежской области

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов в небе над пятью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал глава региона.

Конкретные названия районов, над которыми были сбиты дроны, губернатор не уточнил. По предварительной информации, атака прошла без последствий для населения и инфраструктуры области.

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Также ночью атаке подверглась Ленинградская область, где в ходе отражения были сбиты 52 БПЛА. В портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание. Повреждения были зафиксированы на территории объекта, а экстренные службы сразу приступили к работе.

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Юния Ларсон
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