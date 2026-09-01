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Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:05

«Хамские подделки»: Захарова раскрыла, как Зеленский снимает свои обращения к украинцам

Захарова обвинила Зеленского в использовании хромакея для видеообращений

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Владимир Зеленский обманывает украинцев беззастенчивыми подделками, используя в видео хромакей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Не смутили ни технические накладки с исчезающими автомобилями, ничего не смутило, потому что, как говорится, и так сойдет, они считают», — сказала дипломат.

Полная программа ВЭФ-2026 и главное о форуме — в специальном материале Life.ru.

Захарова назвала происходящее показателем агонизирующего состояния «натовской философии», созданной на территории европейской страны. При этом она подчеркнула: речь идёт об обмане собственных граждан.

По её словам, Зеленский дурит украинцев хамски беззастенчивыми подделками — «уже всё равно, уже лишь бы что-нибудь выпустить, уже не до высокой кинематографии».

Ранее украинские СМИ уличили Зеленского в использовании хромакея при записи ежедневных обращений. Журналисты обратили внимание на видео у стелы на въезде в Запорожье: позади киевского главаря неожиданно возникли несколько машин. Авторы публикации предположили, что съёмка велась в другом месте, а нужный фон добавили при монтаже. Официального комментария Киева не поступало.

МО РФ прокомментировало фейковое видео Зеленского цитатой из фильма «Брат 2»
МО РФ прокомментировало фейковое видео Зеленского цитатой из фильма «Брат 2»

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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