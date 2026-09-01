«Хамские подделки»: Захарова раскрыла, как Зеленский снимает свои обращения к украинцам

Владимир Зеленский обманывает украинцев беззастенчивыми подделками, используя в видео хромакей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Не смутили ни технические накладки с исчезающими автомобилями, ничего не смутило, потому что, как говорится, и так сойдет, они считают», — сказала дипломат.

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Захарова назвала происходящее показателем агонизирующего состояния «натовской философии», созданной на территории европейской страны. При этом она подчеркнула: речь идёт об обмане собственных граждан.

По её словам, Зеленский дурит украинцев хамски беззастенчивыми подделками — «уже всё равно, уже лишь бы что-нибудь выпустить, уже не до высокой кинематографии».

Ранее украинские СМИ уличили Зеленского в использовании хромакея при записи ежедневных обращений. Журналисты обратили внимание на видео у стелы на въезде в Запорожье: позади киевского главаря неожиданно возникли несколько машин. Авторы публикации предположили, что съёмка велась в другом месте, а нужный фон добавили при монтаже. Официального комментария Киева не поступало.