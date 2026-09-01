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Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:00

Захарова пообещала разрушительный ответ на эскалацию на Балтике

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия даст решительный ответ инициаторам дальнейшего обострения военно-политической обстановки на Балтике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно ещё раз подчеркнуть: ответ с российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать — разрушительным для них», — сказала дипломат на брифинге.

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При этом Захарова не уточнила, какие именно действия Москва может расценить как дальнейшую эскалацию и какие ответные меры в таком случае могут последовать.

Напряжённость вокруг Балтийского моря неоднократно становилась темой заявлений российских властей. Москва связывает её рост в том числе с усилением военной активности стран НАТО в регионе.

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Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Песков возложил ответственность за нагнетание обстановки на Балтике на флот НАТО. По словам пресс-секретаря президента РФ, росту напряжённости в регионе способствует активность военно-морских сил стран альянса.

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Марина Фещенко
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