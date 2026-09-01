Захарова пообещала разрушительный ответ на эскалацию на Балтике
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Россия даст решительный ответ инициаторам дальнейшего обострения военно-политической обстановки на Балтике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно ещё раз подчеркнуть: ответ с российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать — разрушительным для них», — сказала дипломат на брифинге.
При этом Захарова не уточнила, какие именно действия Москва может расценить как дальнейшую эскалацию и какие ответные меры в таком случае могут последовать.
Напряжённость вокруг Балтийского моря неоднократно становилась темой заявлений российских властей. Москва связывает её рост в том числе с усилением военной активности стран НАТО в регионе.
Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Песков возложил ответственность за нагнетание обстановки на Балтике на флот НАТО. По словам пресс-секретаря президента РФ, росту напряжённости в регионе способствует активность военно-морских сил стран альянса.
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