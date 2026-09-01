Мосгорсуд рассмотрит жалобу Артёма Чекалина на семилетний срок
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы Артёма Чекалина и его адвокатов на приговор по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 194,5 млн рублей.
Чекалина признали виновным по части 3 статьи 193.1 УК РФ — в проведении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По материалам дела, речь шла об операциях на сумму свыше 250 млн рублей. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей. По версии следствия, он вместе с бывшей супругой Валерией Чекалиной и их бизнес-партнёром Романом Вишняком перевёл более 250 млн рублей на счета компаний в ОАЭ с использованием подложных документов.
Позднее защита обжаловала приговор, заявив о намерении добиваться его отмены. Сам Чекалин вину не признал.
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