Мосгорсуд рассмотрит жалобу Артёма Чекалина на семилетний срок

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы Артёма Чекалина и его адвокатов на приговор по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 194,5 млн рублей.

Чекалина признали виновным по части 3 статьи 193.1 УК РФ — в проведении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По материалам дела, речь шла об операциях на сумму свыше 250 млн рублей. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей. По версии следствия, он вместе с бывшей супругой Валерией Чекалиной и их бизнес-партнёром Романом Вишняком перевёл более 250 млн рублей на счета компаний в ОАЭ с использованием подложных документов.

Позднее защита обжаловала приговор, заявив о намерении добиваться его отмены. Сам Чекалин вину не признал.