Путин рассказал, сколько миллионов российских туристов посетили Турцию в прошлом году

Почти 7 млн российских туристов посетили Турцию по итогам 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

«Увеличивается поток российских туристов. По итогам 2025 года их уже почти 7 миллионов человек», — сказал президент России.

Также Путин отметил, что страны имеют значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2026 года прошёл 1 сентября в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова и был приурочен к 25-летию организации. В заседании приняли участие лидеры десяти государств — членов ШОС, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендру Моди. По итогам встречи была принята Бишкекская декларация, а также подписано 28 документов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, логистики, искусственного интеллекта, информационного взаимодействия и экологического сотрудничества; председательство в организации на 2026–2027 годы перешло к Пакистану.