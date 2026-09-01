Путин рассказал, сколько миллионов российских туристов посетили Турцию в прошлом году
Путин: Почти 7 млн россиян посетили Турцию в 2025 году
Обложка © Life.ru
Почти 7 млн российских туристов посетили Турцию по итогам 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.
«Увеличивается поток российских туристов. По итогам 2025 года их уже почти 7 миллионов человек», — сказал президент России.
Также Путин отметил, что страны имеют значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Ранее на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнёров России во внешнеполитической и экономической сферах. Турецкий лидер же выразил мнение, что отношения между странами сейчас лучшие за всю историю.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2026 года прошёл 1 сентября в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова и был приурочен к 25-летию организации. В заседании приняли участие лидеры десяти государств — членов ШОС, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендру Моди. По итогам встречи была принята Бишкекская декларация, а также подписано 28 документов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, логистики, искусственного интеллекта, информационного взаимодействия и экологического сотрудничества; председательство в организации на 2026–2027 годы перешло к Пакистану.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.