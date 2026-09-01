Жапаров поблагодарил Россию за бесперебойные поставки ГСМ в Киргизию

Также в ходе встречи Жапаров охарактеризовал двусторонние отношения Бишкека и Москвы как стратегические и имеющие прочную основу. По его словам, киргизская сторона намерена продолжать усилия, направленные на расширение и укрепление практического сотрудничества с Россией. Встреча Жапарова с Путиным состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях ШОС. Его рабочая программа включала несколько отдельных контактов с зарубежными лидерами, встреча с Жапаровым стала одной из них.