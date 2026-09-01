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Регион
Опубликовано 1 сентября, 19:15

Жапаров поблагодарил Россию за бесперебойные поставки ГСМ в Киргизию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность за стабильные поставки российских горюче-смазочных материалов в страну. Соответствующее заявление политик сделал во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Наиболее актуальным направлением сотрудничества является сфера энергетики. Пользуясь случаем, выражаю признательность за конструктивный подход российской стороны к обеспечению бесперебойных поставок ГСМ в Кыргызстан», — заявил Жапаров.

В настоящее время Россия является ключевым поставщиком нефтепродуктов на киргизский рынок.

Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге
Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Также в ходе встречи Жапаров охарактеризовал двусторонние отношения Бишкека и Москвы как стратегические и имеющие прочную основу. По его словам, киргизская сторона намерена продолжать усилия, направленные на расширение и укрепление практического сотрудничества с Россией. Встреча Жапарова с Путиным состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях ШОС. Его рабочая программа включала несколько отдельных контактов с зарубежными лидерами, встреча с Жапаровым стала одной из них.

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Виталий Приходько
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