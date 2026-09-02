Путин провёл разговор с Герасимовым перед пресс-конференцией в Бишкеке
Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин перед встречей с журналистами по итогам саммита ШОС провёл телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом глава государства сообщил прессе.
«Перед тем, как зайти в этот зал, я поднялся к себе наверх и прямо только что переговорил с начальником Генерального штаба», — сказал Путин.
В ходе общения с журналистами президент также объяснил, что данные о ходе специальной военной операции он получает из разных источников. Это касается органов управления, специальных служб и ведомств, задействованных в процессе. В результате складывается достаточно объективная картина, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин сообщил об окружении двух крупных группировок ВСУ в зоне СВО. Так, группировка «Запад» взяла в котёл 13 батальонов ВСУ численностью около 5 тысяч военных. Речь идёт о Харьковской области. Там же в кольцо российских бойцов попал гарнизон ВСУ численностью около 2000 солдат. В границы второго образовавшегося котла входят 27 населённых пунктов.
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